Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (19.12.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die globale Plastikflut bleibe ein großes Problem. Der norwegische Sammel- und Sortierspezialist TOMRA Systems packe das Thema an und plane in Deutschland eine große Investitionsoffensive. 50 bis 60 Millionen Euro würden die Skandinavier in die Hand nehmen wollen, um eine Sortieranlage für Post-Consumer-Kunststoffmaterial zu errichten.Der Aufsichtsrat habe eine positive Investmententscheidung abgegeben. Seit 2019 arbeite TOMRA Systems an der Entwicklung eines Konzepts für die hochwertige Sortierung von Kunststoffen aus getrennten Quellen und gemischten Abfällen. Die Basis dafür würden die Erfahrungen von Demoanlage in Lahnstein legen."Jedes Jahr gehen Millionen von Tonnen Kunststoff durch Verbrennung und Deponierung verloren. Darüber hinaus gibt es eine steigende Nachfrage nach recycelten Kunststoffen sowohl von chemischen als auch von mechanischen Recyclern", so Volker Rehrmann, EVP von TOMRA Recycling. "Unser Ziel ist es, mit unserer Sortierkompetenz dazu beizutragen, die Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe zu schließen und gemischte Kunststoffabfälle in wertvolle Rohstoffe für Recycler zu verwandeln."