Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (31.08.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Immer mehr Länder würden ein Pfandrücknahmesystem implementieren, um die immer strengeren Recycling-Anforderungen zu erfüllen und nachhaltiger zu werden. Für den Weltmarktführer solcher Sammellösungen, TOMRA Systems, würden sich somit erhebliche Wachstumsmöglichkeiten ergeben. In Großbritannien drohe nun aber Ungemach.Das Vereinigte Königreich verfolge seit längerem Pläne für ein Pfandrücknahmesystem (DRS) und es könnte erneut aufgeschoben werden. Wie The Grocer berichte, hätten vergangene Woche Supermarktchefs die Regierung aufgefordert, ihre Pläne für das DRS zu überdenken. Demnach werde das Pfandrücknahmesystem frühestens 2026 kommen und Branchenverbände sowie die britische Regierung hätten sich bereits darauf geeinigt.Grundsätzlich würden die mittel- bis langfristigen Aussichten für TOMRA Systems stimmen. Allerdings seien weitere Verzögerungen in Großbritannien Gift für das norwegische Unternehmen, das ohnehin zuletzt mit Margendruck zu kämpfen gehabt habe. Auch charttechnisch dränge sich bei der Aktie derzeit kein Einstieg auf, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: