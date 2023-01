Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (22.01.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die britische Regierung habe den Zeitplan für die Einführung eines Pfandrücknahmesystems festgezurrt. Nach mehreren Verzögerungen solle der Startschuss ab 2025 fallen. Leergutrücknahmeautomaten-Hersteller wie TOMRA Systems könnten sich auf potenzielle Aufträge freuen, auch wenn noch drei Jahre bis zur finalen Einführung vergehen würden.Im Vereinigten Königreich verbrauche die Bevölkerung jedes Jahr schätzungsweise 14 Mrd. Getränkeflaschen aus Kunststoff und etwa 9 Mrd. Getränkedosen, heiße es in einer Pressemitteilung der britischen Regierung. Diese habe sich zum Ziel gesetzt, dass drei Jahre nach Einführung des Systems 85% weniger Getränkeverpackungen als Abfall entsorgt würden.Auf Großbritannien dürften in den kommenden Jahren weitere Länder folgen. Gerade in Amerika und Asien bestehe erhebliches Potenzial für den Leergutrücknahme-Automaten-Weltmarktführer TOMRA Systems. Trotz hoher Bewertung bleibe die Aktie für den "Aktionär" ein absolutes Trendinvestment, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.01.2022)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: