Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (20.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Die Börse habe bereits nach dem angekündigten Sparprogramm von TOMRA Systems einen schwachen Quartalsbericht des norwegischen Unternehmens antizipiert. Aber selbst die niedrige Erwartungshaltung könnten die Skandinavier nicht erfüllen. Die TOMRA Systems-Aktie breche prozentual zweistellig ein.Zugegeben: Die Zahlen, die beim Ergebnis durch den Cyberangriff belastet worden seien, seien nicht der Knaller und hätten die Erwartungen verfehlt. Weitaus gravierender sei die Entwicklung des Auftragseingangs. In der Recycling-Division sei die Kennzahl währungsbereinigt um 13% eingeknickt, in der schwächelnden Food-Sparte sei diese sogar 31% eingebrochen.Auch der operative Cashflow, bei dem TOMRA Systems im Quartal einen Fehlbetrag von 280 Mio. NOK (Norwegische Kronen) stoße den Marktteilnehmern sauer auf. Die Aktie werde regelrecht abgestraft und verliere zur Stunde knapp ein Fünftel an Wert. Und das, obwohl der norwegische Titel seit Wochen underperforme.Das jüngste Zahlenwerk von TOMRA Systems und v.a. der Rückgang beim Auftragseingang sei alles andere als berauschend und lasse auf keine kurzfristige Belebung des Geschäfts der Norweger schließen. Der Kurseinbruch von knapp 20% erscheine aber klar überzogen. Denn die Story von TOMRA Systems sei nicht vorbei, sie erhalte nur einen Dämpfer. "Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der Maschinenbauer mittel- bis langfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren werde und die Aktie auch Anlegern auf der Long-Seite wieder mehr Freude bereiten werde. Anleger sollten nun abwarten, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.10.2023)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: