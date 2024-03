Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (25.03.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.In erster Linie sei das norwegische Unternehmen für seine innovativen Pfandrücknahme-Automaten bekannt. Doch knapp die Hälfte das Geschäfts würden Sortierlösungen beisteuern, mit denen z.B. Plastik-Müll oder Kleinfrüchte problemlos voneinander getrennt werden könnten. Dass TOMRA Systems am Puls der Zeit agiert, zeigt eine Branchenneuheit.So habe das Unternehmen zu Wochenbeginn die Einführung von drei revolutionären Anwendungen kommuniziert, die PET (Polyethylenterephthalat), PP (Polypropylen) und HDPE-Ströme (Hart-Polyethylen) danach trennen würden, ob sie mit Lebensmitteln in Kontakt gestanden seien oder eben nicht. Der Hintergrund für die sensorbasierte Trennmöglichkeit: Hygienebedenken und strengere Branchenvorschriften, die den Recycling-Prozess von Lebensmittelabfällen noch komplexer gestalten würden. Möglich gemacht habe das die intensive Forschungs- und Entwicklungsarbeit des Unternehmens im Bereich Deep Learning, einer Untergruppe der Künstlichen Intelligenz (KI), so TOMRA Systems weiter."Wir setzen die KI-Technologie bereits seit Jahrzehnten ein, um Sortierleistungen zu verbessern. Aber diese neue Anwendung ist eine weitere, bahnbrechende Branchenpremiere für Tomra, mit der wir unsere Position als Pionier in diesem Bereich stärken", meine Volker Rehrmann, Leiter der Division TOMRA Recycling zur neuen Innovation. KI treibe damit die Kreislaufwirtschaft zu einem Zeitpunkt voran, an dem sie am dringendsten benötigt werde, so Rehrmann weiter und ergänze: "Regulatorische Vorschriften werden strenger und die Kundennachfrage nach technologisch fortschrittlichen Lösungen steigt. Wir bei Tomra sind stolz darauf, den Fortschritt in der Sortierung voranzutreiben."Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie: