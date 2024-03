Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

12,63 EUR +12,82% (05.03.2024, 11:45)



Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

144,30 NOK +11,47% (05.03.2024, 11:31)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (05.03.2024/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die EU drücke in Sachen Recycling noch stärker aufs Gas, bis 2030 sollten deutlich mehr Verpackungen recycelbar sein. Das solle unter anderem mit der Einführung eines Pfandsystems in allen Mitgliedsstaaten gelingen. Großer Gewinner: TOMRA Systems. Denn die Norweger seien der Weltmarktführer für Leergutrücknahmeautomaten.Laut den neuen Vorschriften müssten die Mitgliedstaaten bis 2029 die getrennte Sammlung von mindestens 90 Prozent der Einweg-Plastikflaschen und Metallgetränkeverpackungen pro Jahr sicherstellen. Länder, die bereits erfolgreich Getränkeverpackungen sammeln würden, sollten von der neuen Richtlinie ausgenommen sein. Hierfür bedürfe es allerdings einer Getrenntsammlungsquote von gut 80 Prozent bis 2026 sowie einer Strategie zur Erreichung des übergeordneten Ziels von 90 Prozent Getrenntsammlungsquote.Während in Deutschland beispielsweise der Gang zum Pfandautomaten zum Alltag beim Einkaufen von Lebensmitteln gehöre, gebe es EU-Mitgliedsstaaten, die bis dato kein Pfandrücknahmesystem implementiert hätten. Dazu würden auch Italien und Spanien gehören. Zwei große Märkte, die erhebliches Wachstumspotenzial für den norwegischen Pfandautomaten-Hersteller bergen würden.Die geplanten Recycling-Maßnahmen der EU seien ein Paukenschlag, die TOMRA Systems ganz klar begrüßen werde. Als Weltmarktführer mit einer jahrzehntelangen Erfolgsbilanz in einem Markt mit wenig Konkurrenz stünden die Chancen gut, dass die Norweger in besonderem Umfang von der Implementierung neuer Pfandrücknahmesysteme profitieren würden.Die Aktie bleibt an schwachen Tagen ein mittel- bis langfristig ausgerichteter Kauf, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zu TOMRA Systems in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.03.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link