Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

8,50 EUR -1,39% (24.11.2023, 09:48)



Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

100,20 NOK -0,60% (24.11.2023, 09:34)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (24.11.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Mehr Recycling und weniger Plastik: Das EU-Parlament wolle strengere Regeln für Verpackungen. Die Abgeordneten hätten sich am Mittwoch in Straßburg dafür ausgesprochen, unnötige Verpackungen zu reduzieren. Als führender Hersteller von Pfandrücknahmeautomaten könne sich TOMRA Systems langfristig Hoffnung auf weitere Aufträge machen.Der umweltpolitischen Sprecherin der Europa-SPD, Delara Burkhardt, seien die Beschlüsse indes nicht weit genug gegangen. Sie habe die Abstimmung als "Wünsch-Dir-Was der Verpackungslobby" kritisiert. Das Europäische Parlament habe die große Chance vertan, etwas gegen die wachsenden Abfallberge in der EU zu tun. Die Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe, Angelika Niebler, habe das Vorhaben dagegen als "ersten wichtigen Schritt zum Ausbau von Rücknahme- und Pfandsystemen in allen europäischen Mitgliedstaaten" gelobt. Details müssten nun noch verhandelt werden.Laut dem europäischen Parlament sollten von 2030 an Einweg-Getränkeflaschen aus Kunststoff zu 30 Prozent recycelt werden, ab 2040 sogar 65 Prozent. Das erhöhe den Druck auf die EU-Mitgliedsstaaten, Initiativen zu ergreifen, um die Recycling-Quoten in diesem Bereich zu erreichen.Zuletzt habe TOMRA Systems allerdings unter einer Cyberattacke, schwachen Margen und einer weniger dynamischen Nachfrage nach seinen Sammel- und Sortierlösungen gelitten. Dennoch: DER AKTIONÄR sei ebenfalls überzeugt, dass immer mehr Ländern Pfandsysteme einführen und auf die Lösungen der Norweger zurückgreifen würden.Die TOMRA Systems-Aktie bleibt ein antizyklischer Kauf, ein Stopp bei 6,90 Euro sichert nach unten ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link