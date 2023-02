Euronext Oslo-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:

181,64 NOK +0,82% (23.02.2023, 15:11)



ISIN TOMRA Systems-Aktie:

NO0012470089



WKN TOMRA Systems-Aktie:

A3DHA0



Ticker-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TMRA



Oslo-Symbol TOMRA Systems-Aktie:

TOM



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.02.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Am Freitag (24. Februar) werde der norwegische Spezialist für Sammel- und Sortierlösungen seine Zahlen für das vierte Quartal 2022 veröffentlichen. Charttechnisch befinde sich die TOMRA Systems-Aktie in einer interessanten Ausgangssituation. Mit einer überzeugenden Zahlenvorlage könnte der Wert den Sprung über den eingezeichneten Abwärtstrend schaffen. Würden die Norweger enttäuschen, dürfte die Aktie das 52-Wochen-Tief testen.Unabhängig von der bevorstehenden Zahlenvorlage bleibe TOMRA Systems langfristig ein absolutes Trendinvestment. Als Hersteller von Sammellösungen wie Pfandrücknahmesystemen oder Sortiermaschinen profitiere das Unternehmen übergeordnet vom Megatrend Recycling. Anleger sollten ihre Position mit einem Stopp bei 12 Euro versehen. Aber auch andere Player würden von Pfandsystemen profitieren, die in immer mehr Ländern eingeführt würden, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2022)Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TOMRA Systems-Aktie:16,675 EUR +1,31% (23.02.2023, 15:25)