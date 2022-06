Börsenplätze TOMRA Systems-Aktie:



Kurzprofil TOMRA Systems ASA:



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.06.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Am Donnerstag halte der Recycling-Spezialist TOMRA Systems seinen diesjährigen Capital Markets Day in Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) ab. Die Norweger möchten eine aktualisierte Strategie vorstellen, um den Weg in eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen. TOMRA Systems peile eine Umsatzverdopplung in fünf Jahren an.Im Rahmen der neuen Finanzziele würden die Skandinavier ein jährliches Umsatzwachstum von 15 Prozent, EBITA-Margen von 18 Prozent und eine Dividendenausschüttung in Höhe von 40 bis 60 Prozent des jeweiligen Jahresüberschusses anpeilen.Was die Schätzungen angehe, dürfte es keine größeren Änderungen geben. Dass TOMRA Systems seinen profitablen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortsetzen wolle, sei zu erwarten gewesen. Im schwachen Gesamtmarkt sei der langfristig aussichtsreiche Titel am Mittwoch auf ein neues 52-Wochen-Tief gerutscht."Der Aktionär" ist für TOMRA Systems dennoch langfristig zuversichtlich gestimmt und der Wert ist weiterhin Teil des "Schlag-den-Buffett"-Depots, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 23.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link