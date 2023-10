Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) zählt global zu den führenden Anbietern von innovativen Lösungen für Materialverwertung und Recycling von gebrauchten Getränkeverpackungen. Die Produktpalette umfasst Leergutrücknahme-Systeme, automatische Sammelsysteme, Materialtransport und -verarbeitung, Abfallerkennungs- und Abfallsortier-Systeme sowie Materialverdichtung. TOMRA Systems ist auch ein weltweit führender Anbieter von Technologien für Sortierungsverfahren und Prozessanalysen in der Nahrungsmittel-, Bergbau- und Recyclingindustrie. (23.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TOMRA Systems-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Maschinenbauers TOMRA Systems ASA (ISIN: NO0012470089, WKN: A3DHA0, Ticker-Symbol: TMRA, Oslo-Symbol: TOM) unter die Lupe.Der norwegische Maschinenbauer habe am vergangenen Freitag mit seinen Zahlen zum dritten Quartal für lange Gesichter gesorgt. Nach der Bekanntgabe der Ergebnisse sei die Aktie von TOMRA Systems um 22,6 Prozent in den Keller gerauscht. Die ersten Analysten würden reagieren und ihre Kursziele teils massiv zusammenstreichen.Niclas Gehin von DNB Markets stufe den Titel nach den Zahlen weiter mit "sell" ein, der faire Wert für das skandinavische Papier liege nun mit 75 Norwegische Kronen (6,37 Euro) um 25 Prozent unter dem vorherigen Zielkurs der Bank. Erst am 12. Oktober habe Gehin sein Kursziel um 40 Kronen (3,40 Euro) reduziert.Noch mehr Downside-Potenzial würden sogar die Analysten von ABG Sundal Collier sehen. Nach den Zahlen stufe Experte Daniel Vardal Haugland die Aktie von TOMRA Systems von "hold" auf "sell" ab. Das Kursziel sei daraufhin auf lediglich 60 Kronen (5,10 Euro) halbiert worden.Im Vorfeld der Zahlenveröffentlichung hätten sich bereits die Anzeichen verdichtet, dass sich TOMRA Systems nicht mit Ruhm bekleckern werde. Die finanziellen Auswirkungen einer Cyberattacke und die Ankündigung eines Sparprogramms für die Food-Division hätten bereits auf eine schwache Bilanzvorlage schließen lassen.Ermutigend: Firmenlenkerin Tove Andersen habe nach dem Kursrutsch 5.550 Aktien zum Kurs von 85,50 Kronen erworben und sende damit ein positives Signal an den Kapitalmarkt."Der Aktionär" sei davon überzeugt, dass der norwegische Maschinenbauer mittel- bis langfristig wieder in die Erfolgsspur zurückkehren werde - und die Aktie auch Anlegern auf der Long-Seite wieder mehr Freude bereiten werde.Anleger warten nun ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Wer investiert ist, beachtet den Stopp bei 7,00 Euro. (Analyse vom 23.10.2023)