Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TKO Group-Aktie:



NYSE-Aktienkurs TKO Group-Aktie:

87,25 USD +1,30% (12.02.2024, 21:20)



ISIN TKO Group-Aktie:

US87256C1018



WKN TKO Group-Aktie:

A3ET9E



NYSE-Symbol TKO Group-Aktie:

TKO



Kurzprofil TKO Group Holdings Inc.:



TKO Group Holdings Inc. (ISIN: US87256C1018, WKN: A3ET9E, NYSE-Symbol: TKO) ist ein Sport- und Unterhaltungsunternehmen, das Kampfsport- und Sportunterhaltungsmarken betreibt. Das Unternehmen monetarisiert seine Medien und Inhalte durch vier Hauptaktivitäten: Medienrechte und Inhalte, Live-Veranstaltungen, Sponsoring und Lizenzierung von Konsumgütern. (12.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TKO Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlagermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von TKO Group Holdings Inc. (ISIN: US87256C1018, WKN: A3ET9E, NYSE-Symbol: TKO) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Jefferies sei der Meinung, dass Anleger die TKO Group kaufen sollten. Jefferies halte das Unternehmen für eine "K.o.-Kombination" aus zwei großen Unterhaltungskonzernen. Analyst Randal Konik habe TKO, den Zusammenschluss von World Wrestling Entertainment und Ultimate Fighting Championship, mit "buy" eingestuft und ein Zwölf-Monats-Kursziel von 120 Dollar angegeben. Dieses Kursziel liege 39 Prozent über den Schlusskurs von Freitag.Die Aktien des Unternehmens, das am 12. September sein Börsendebüt gegeben habe, seien in diesem Jahr um 7,4 Prozent gestiegen. Das Unternehmen befinde sich zu 51 Prozent im Besitz der Endeavor Group Holdings, zu der auch die UFC und die Hollywood-Talentagentur WME gehören würden, und zu 49 Prozent im Besitz der WWE-Aktionäre. Laut Ari Emanuel, CEO von Endeavor, werde TKO nach den ersten 18 Monaten der Integration von UFC und WWE damit beginnen, andere Sporteigentümer zu erwerben und international zu expandieren."Mit diesen Vermögenswerten, die nun unter demselben Dach operieren, glauben wir, dass sie ein bedeutendes Umsatz- und EBITDA-Wachstum durch die Erneuerung von Rechten und Synergien, einschließlich der Maximierung der Einschaltquoten, der gegenseitigen Befruchtung der Fanbasen, des Sponsorings und anderer Kosteneffizienzen, generieren können", so Konik.Angesichts dieser Erwartungen habe Konik hinzugefügt: "Wir würden erwarten, dass das Management seine Kapitalallokationsstrategie überprüft und ein Aktienrückkaufprogramm oder einen Dividendenplan genehmigt." Der Analyst habe auch angemerkt, dass TKO in den nächsten Jahren jährliche Kostensynergien in Höhe von etwa 50 bis 100 Millionen Dollar erwarte und dass er erwarte, dass das Umsatzwachstum teilweise durch Preisverbesserungen mit der neuen Ticketing-Technologie sowie durch mehr Sponsoring-Möglichkeiten angetrieben werde. (Analyse vom 12.02.2024)