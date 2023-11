NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie;

Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN US8816242098 / WKN 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) gehört global gesehen zu den 10 größten Pharmaunternehmen und ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Israel. (27.11.2023/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse der UBS:Die Analysten der UBS stufen die Aktie des Biotechkonzerns TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) von "neutral" auf "kaufen" hoch und erhöhen das Kursziel von 11 auf 13 US-Dollar.Teva sei einzigartig positioniert, um einen signifikanten Wandel hin zu einem stärker markenorientierten Unternehmen zu vollziehen, was zu einer Outperformance der Aktie führen könne. Die Analysten der UBS sagen, dass sich die Geschichte in den letzten Jahren auf die Stabilisierung der Einnahmen und des EBITDA konzentriert hat, und erwarten, dass sich die Aufmerksamkeit der Anleger in Zukunft auf die attraktiven Markenwerte von Teva verlagern wird, bei denen die Anleger an der Beschleunigung der Markteinführung und an Katalysatoren zur Verringerung des Risikos in der Pipeline teilhaben können. Die Analysten seien der Ansicht, dass die Aktie den Markenwechsel nicht einpreise.Die Analysten der UBS stufen die TEVA Pharmaceutical-Aktie von "neutral" auf "kaufen" herauf. (Analyse vom 27.11.2023)Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:8,92 EUR +2,53% (27.11.2023, 12:29)