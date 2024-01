NYSE-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:

11,49 USD +2,77% (22.01.2024, 22:00)



ISIN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA Pharmaceutical-Aktie:

883035



Ticker-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA Pharmaceutical-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Des Weiteren entwickelt und vertreibt die Gesellschaft innovative Arzneimittel und pharmazeutische Wirkstoffe wie auch Originalmedikamente (Copaxone® - Multiple Sklerose, Azilect® - Parkinson). Insgesamt konzentriert sich das Unternehmen auf die Fachbereiche Onkologie, Neurologie, Pneumologie und Frauenheilkunde. (23.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Glen Santangelo, Analyst von Jefferies & Co, stuft die ADR-Aktie von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) von "hold" auf "buy" hoch und erhöht das Kursziel von 10 USD auf 14 USD.Der Analyst sei optimistisch im Hinblick auf die Prognosen des Unternehmens für das Jahr 2024 und sage, dass die Konsensschätzungen für die Einnahmen konservativ aussehen würden, "obwohl mehrere Rückenwinde im Spiel seien". Santangelo sei der Ansicht, dass TEVA seine Wachstumsstrategie umsetzen und sich zu einem innovationsorientierten Unternehmen wandeln werde. Santangelo gehe davon aus, dass TEVA in diesem Jahr mehrfach expandieren werde, vorausgesetzt, dass die Prognose stimme, die Fundamentaldaten weiterhin stark seien, Biosimilars zugelassen würden und die Pipeline in der zweiten Jahreshälfte positiv aktualisiert werde.Glen Santangelo, Analyst von Jefferies & Co, stuft die TEVA Pharmaceutical-Aktie von "hold" auf "buy" hoch. (Analyse vom 23.01.2024)Börsenplätze TEVA Pharmaceutical-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TEVA Pharmaceutical-Aktie:10,90 EUR +2,83% (23.01.2024, 15:35)