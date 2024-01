NYSE-Aktienkurs TEVA ADR-Aktie:

11,32 USD -0,70% (12.01.2024, 21:59)



ISIN TEVA ADR-Aktie:

US8816242098



WKN TEVA ADR-Aktie:

883035



Ticker-Symbol TEVA ADR-Aktie:

TEV



NYSE-Symbol TEVA ADR-Aktie:

TEVA



Kurzprofil TEVA Pharmaceutical Industries Ltd.:



TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Generika. Des Weiteren entwickelt und vertreibt die Gesellschaft innovative Arzneimittel und pharmazeutische Wirkstoffe wie auch Originalmedikamente (Copaxone® - Multiple Sklerose, Azilect® - Parkinson). Insgesamt konzentriert sich das Unternehmen auf die Fachbereiche Onkologie, Neurologie, Pneumologie und Frauenheilkunde. (15.01.2024/ac/a/n)



Charlotte (www.aktiencheck.de) - TEVA Pharmaceutical-Aktienanalyse von BofA Securities:Jason Gerberry, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von TEVA Pharmaceutical Industries Ltd. (ISIN: US8816242098, WKN: 883035, Ticker-Symbol: TEV, NYSE-Symbol: TEVA) weiterhin mit "buy" ein.Basierend auf seiner Überprüfung des US-Generikasegments von TEVA sei das Unternehmen der Ansicht, dass es ein Wachstum im niedrigen einstelligen Bereich erzielen könne, selbst wenn man die Beiträge der "zwei Joker" Korlym und Humira-IC ausklammere, so Jason Gerberry gegenüber Investoren. Der Gegenwind durch die Erosion des Basisgeschäfts im hohen einstelligen Bereich sollte durch die Markteinführung von Gx Sandostatin LAR und den zusätzlichen Umsatz mit Revlimid-Generika mehr als ausgeglichen werden, so der Analyst.Jason Gerberry, Analyst von BofA Securities, stuft die Aktie von TEVA Pharmaceutical nach wie vor mit "buy" ein. Das Kursziel werde von 13 auf 14 USD erhöht. (Analyse vom 12.01.2024)Börsenplätze TEVA ADR-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TEVA ADR-Aktie:10,30 EUR -0,96% (15.01.2024, 14:10)