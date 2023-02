Tradegate-Aktienkurs TECO 2030-Aktie:

0,93 EUR -1,38% (16.02.2023, 10:55)



Euronext Oslo-Aktienkurs TECO 2030-Aktie:

10,00 NOK -1,19% (16.02.2023, 10:42)



ISIN TECO 2030-Aktie:

NO0010887516



WKN TECO 2030-Aktie:

A2QE76



Ticker-Symbol TECO 2030-Aktie:

TE9



Euronext Oslo-Symbol TECO 2030-Aktie:

TECO



Kurzprofil TECO 2030 ASA:



TECO 2030 ASA (ISIN: NO0010887516, WKN: A2QE76, Ticker-Symbol: TE9, Euronext Oslo-Symbol: TECO) ist ein norwegisches Wasserstoff-Unternehmen, das eine Umgestaltung der internationalen Schifffahrt in eine umweltschonendere Form anstrebt. Ziel des Unternehmens ist es, globalen Seeverkehr mit möglichst geringen Emissionen zu ermöglichen. Dabei konzentriert sich TECO 2030 auf die Implementierung neuer Technologien und emissionsfreier Produkte, wobei Brennstoffzellen auf Wasserstoffbasis die Grundlage bilden. TECO 2030 ist eine Ausgliederung der 1994 gegründeten TECO-Gruppe mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen. (16.02.2023/ac/a/a)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - TECO 2030-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Anfang 2023 haben Deutschland und Norwegen eine Wasserstoff-Partnerschaft vereinbart, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung zu der Aktie der TECO 2030 ASA (ISIN: NO0010887516, WKN: A2QE76, Ticker-Symbol: TE9, Euronext Oslo-Symbol: TECO).Bis 2030 solle demnach eine großflächige Infrastruktur zum Import von Wasserstoff nach Deutschland entstehen. Auf dem Energieträger Wasserstoff würden große Hoffnungen für den klimafreundlichen Umbau der Wirtschaft ruhen. Einer der Profiteure könnte TECO 2030 sein. Die Norweger würden Brennstoffzellen-Stacks und -Module entwickeln, mit denen Schiffe und andere Schwerlastanwendungen emissionsfrei werden könnten.Derzeit gehe es bei TECO 2030 Schlag auf Schlag. Mit Implenia sei der erste Brennstoffzellenvertrag mit der Absichtserklärung für die Lieferung von 120 Stacks für 30 Lkw unterzeichnet worden. Zudem habe mit thyssenkrupp ein Geschäft über eine vollständige Fertigungslinie für Brennstoffzellen-Stacks abgeschlossen werden worden. Bereits im zweiten Quartal solle die halbmanuelle Stack-Produktion in Norwegen starten. "Wir befinden uns derzeit in Vertragsverhandlungen mit mehreren Unternehmen, die wir entsprechend bekannt geben werden", habe CEO, Tore Enger, zum Anlegermagazin "Der Aktionär" gesagt.Zudem habe TECO 2030 mit AVL List eine Vereinbarung über eine Machbarkeitsstudie zur Entwicklung und industriellen Nutzung eines Brennstoffzellensystems für Schwerlast-Kraftwagen unterzeichnet. Nach erfolgreichem Abschluss plane TECO 2030, dieses Schwerlast-Brennstoffzellensystem industriell umzusetzen. Damit nicht genug: Laut dem Manager arbeite das Unternehmen derzeit an "mindestens 90 Projekten". Somit sei für Newsflow gesorgt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TECO 2030-Aktie: