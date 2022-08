Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (08.08.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Catharina Claes und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) und senken das Kursziel von 19 auf 12,90 Euro.Der Büro- und Restaurantausstatter habe im abgelaufenen Quartal zwar relativ stark abgeschnitten, so die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Risiken würden jedoch zunehmen. Die Auftragsspitze sei wohl bereits erreicht und 2023 dürfte das Stuttgarter Unternehmen die negativen Auswirkungen der Rezession zu spüren bekommen.Catharina Claes und Gerhard Orgonas, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen die TAKKT-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 19 auf 12,90 Euro reduziert. (Analyse vom 08.08.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link