XETRA-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

9,09 EUR 0,00% (26.09.2022, 11:09)



Tradegate-Aktienkurs TAKKT-Aktie:

9,13 EUR +0,38% (26.09.2022, 11:39)



ISIN TAKKT-Aktie:

DE0007446007



WKN TAKKT-Aktie:

744600



Ticker-Symbol TAKKT-Aktie:

TTK



Kurzprofil TAKKT AG:



TAKKT (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) ist in Europa und Nordamerika der führende B2B-Distanzhändler für Geschäftsausstattung. Der Konzern ist mit seinen Marken in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über eine Million Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Die TAKKT-Gruppe beschäftigt rund 2.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist im SDAX gelistet und im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten. (26.09.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - TAKKT-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAKKT AG (ISIN: DE0007446007, WKN: 744600, Ticker-Symbol: TTK) unter die Lupe.Überraschend derbe Kursverluste musste unser Depotwert TAKKT in jüngster Zeit hinnehmen, seit Ende Juli verlor das Papier gut 40% seines Wertes, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Dabei habe es seitdem von Unternehmensseite außer dem Weggang des bisherigen CFO keine neuen Nachrichten gegeben. Die Halbjahreszahlen (Umsatz: +17,9%, EBITDA +29,8%) seien robust ausgefallen und die Jahresprognose ("hohes einstelligen Wachstum") sei bekräftigt bzw. beim EBITDA sogar auf das obere Ende der bisherigen Spanne (110 bis 130 Mio.) konkretisiert worden. Zum Fallen dürften den Kurs vor allem allgemeine Rezessionsängste gebracht haben, die auch in einigen negative Analystenkommentaren zum Ausdruck gekommen seien. Weniger Sorge habe offenbar der Hauptaktionär von TAKKT, die Franz Haniel & Cie. GmbH, die bis zur Jahresmitte ihren Anteil noch einmal von 59,45% auf 64,55% aufgestockt habe. Dieses Vertrauen in die Aktie würden die Experten teilen, schließlich habe das Papier inzwischen nur noch ein KGV von 11 und über 6% Dividendenrendite.Die Experten von "Der Anlegerbrief" raten die TAKKT-Aktie zu halten! Das Kursziel laute 20 Euro. (Ausgabe 34 vom 24.09.2022)Börsenplätze TAKKT-Aktie: