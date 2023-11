Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (17.11.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die fallenden Zinsen bei den 10-jährigen Anleihen würden die Aktien im Immobiliensektor ordentlich anfeuern und den seit Ende Mai bestehenden Aufwärtstrend verstärken. Dadurch stünden Aktien wie Vonovia, TAG und Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ) kurz vor starken Kaufsignalen. Auf welche charttechnischen Marken Trader jetzt achten müssten.Die Vonovia-Aktie sei seit Anfang des Monats bereits um 15 Prozent gestiegen. Sollte sie nun auch über den Widerstand bei rund 25,50 Euro klettern können, wäre dies ein starkes Kaufsignal mit einem ersten Zielkurs beim Jahreshoch von 28,72 EuroBereits seit Mitte Mai befinde sich die TAG Immobilien-Aktie in einem durch den GD200 (8,86 Euro) unterstützten Aufwärtstrend, welcher bisher nur ein einziges Mal unter den GD50 (10,55 Euro) gefallen sei. Am Dienstag habe das Papier die wichtige Marke bei rund 11,70 Euro überwinden und somit ein starkes Kaufsignal generieren können. Der nächste Widerstand tauche erst beim Tief vom 24. Mai 2022 bei rund 15,13 Euro auf.Egal, auf welche Immobilien-Aktie man im Moment schaue, es würden sich sehr viele Einstiegsgelegenheiten anbieten. Aroundtown und Vonovia sind laufende Empfehlung des "Aktionär", Aktien wie TAG und LEG ( ISIN DE000LEG1110 WKN LEG111 ) sollten ebenfalls von den fallenden Zinsen profitieren, so Philipp Schleu von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.11.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Aktien der Vonovia befinden sich in einem Real-Depot der Börsenmedien AG.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link