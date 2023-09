Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

11,105 EUR +0,50% (19.09.2023, 09:14)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (19.09.2023/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) charttechnisch unter die Lupe.Anfang Juli hätten sie eine Bodenbildung im Verlauf der Aktie von TAG Immobilien diskutiert. Seither habe der Immobilientitel aus dem durch die Kurstiefs bei 5,37/5,41 EUR definierten Doppelboden lehrbuchmäßig Kapital schlagen können. Mittlerweile sei sogar der Sprung über den seit November 2021 bestehenden Baissetrend (akt. bei 10,28 EUR) gelungen. Damit habe das Papier das damalige Kursziel "wieder zweistellige Notierungen" in Rekordtempo erreicht. Gehe da noch mehr? Das hänge vermutlich am nächsten charttechnischen Signalgeber. Als solchen würden die Analysten die horizontalen Hürden bei rund 11,30 EUR definieren. Rein rechnerisch lasse das Anschlusspotenzial von rund 3,60 EUR aus dem angeführten Doppelboden darauf hoffen, doch könnten charttechnisch motivierte Anleger einen wirklichen Ausbruch abwarten. Zusätzlicher Rückenwind komme von Seiten des trendfolgenden MACD, der im Sommer auf Monatsbasis ein neues Einstiegssignal generiert habe. Im Erfolgsfall definiere die Abwärtskurslücke bei 13,73/14,09 EUR das nächste Anlaufziel. Zur Absicherung der bisher aufgelaufenen Kursgewinne biete sich indes die o. g. Kurslücke als Stop-Loss an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 19.09.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:11,10 EUR +0,36% (19.09.2023, 09:08)