Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

9,142 EUR +0,24% (04.07.2023, 08:18)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (04.07.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) charttechnisch unter die Lupe.In den letzten zwei Jahren hätten Immobilien-Investoren durch ein tiefes Tal der Tränen gemusst. Im Fall der TAG Immobilien-Aktie habe die Vollbremsung seit August 2021 Kursverluste von fast 30 EUR bis auf unter 5,50 EUR bedeutet. Auf diesem Niveau habe das Papier in den letzten Monaten allerdings zwei Kurstiefs bei 5,37/5,41 EUR ausgeprägt, was nun die Hoffnung auf die Ausbildung eines klassischen Doppelbodens nähre. Was für den Abschluss einer unteren Umkehr jetzt noch fehle, sei ein Sprung über das Februarhoch bei 8,99 EUR. Gelinge der skizzierte Befreiungsschlag, dann ergebe sich ein kalkulatorisches Anschlusspotenzial von rund 3,60 EUR. D. h. im Erfolgsfall würden wieder nachhaltig zweistellige Kursnotierungen winken. Ein wichtiges Etappenziel stecke dabei das Hoch vom August 2022 bei 11,29 EUR ab. Rückenwind in Sachen "Bodenbildung" komme derzeit von Seiten der trendfolgenden Indikatoren MACD und Relative Stärke. Ersterer arbeite auf Monatsbasis gerade an einem neuen Einstiegssignal. Um die diskutierte Wende zum Besseren nicht zu gefährden, gelte es in Zukunft, die Marke von 8 EUR nicht mehr nachhaltig zu unterschreiten, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 04.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:9,114 EUR +5,22% (03.07.2023, 17:35)