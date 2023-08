Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (14.08.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Die TAG Immobilien habe im ersten Halbjahr 2023 wegen der Abwertung des Immobilienportfolios einen Verlust gemacht. Das Minus habe sich auf 304,7 Millionen Euro beziffert, wie der MDAX-Konzern am Montag in Düsseldorf mitgeteilt habe. Ein Jahr zuvor habe die TAG noch einen Gewinn von 301,8 Millionen Euro ausgewiesen.Die Umsätze aus der Vermietung hätten in den ersten sechs Monaten im Jahresvergleich um knapp drei Prozent auf 174,1 Millionen Euro zugelegt. Die Mieten in Deutschland seien auf vergleichbarer Basis und inklusive Leerstandsabbau um 2,1 Prozent gestiegen. Allerdings hätten vor allem höhere Finanzierungskosten auf das Ergebnis gedrückt. Der operative Gewinn (FFO 1) sei im Jahresvergleich um gut sieben Prozent auf 89,1 Millionen Euro gefallen.Bemerkenswert sei die Bewertung des Immobilienbestands bei der TAG. In Deutschland werde der Quadratmeter nur mit 1.100 Euro bewertet - das sei nicht einmal die Hälfte des Verkehrswertes bei Vonovia (2.345 Euro). Die 2.200 neu gebauten Mietswohnungen am Standort Polen hätten einen Wert von 2.550 Euro. Dies dürfte auch den in Deutschland leicht gestiegenen Leerstand bei TAG erklären. Der betrage 5,0 Prozent gegenüber 4,8 Prozent im Vorjahr.Die Zahlen der TAG lägen im Rahmen der Erwartungen. Dennoch seien die Buchverluste bei Verkäufen, die niedrige Bewertung des Bestands in Deutschland und der stagnierende Leerstand Warnsignale, die Anleger auf dem Schirm haben sollten. Vonovia und Aroundtown sind deshalb einer TAG vorzuziehen, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link