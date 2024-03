Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (12.03.2024/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Die Berichtssaison der Immobilienkonzerne nehme weiter Fahrt auf. Nur einen Tag nach LEG Immobilien habe heute auch TAG Immobilien seine Zahlen vorgelegt. Der Konzern sei tief in die roten Zahlen gerutscht und wolle weiter keine Dividende zahlen.TAG Immobilien habe im Rahmen der Zahlenbekanntgabe erneut bestätigt, dass der Konzern - anders Konkurrent LEG Immobilien - für 2023 keine Dividende zahlen olle. Die Ziele für 2024 seien ebenfalls bestätigt worden. Der operative Gewinn solle in diesem Jahr zwischen 170 und 174 Mio. Euro liegen. Um die Schuldenlast zu senken, habe TAG Immobilien vergangenes Jahr in Deutschland fast 1.400 Wohnungen verkauft. Zudem sei das deutsche Bestandsportfolio um 11,6% abgewertet worden. Damit sei das schwierige Umfeld für Immobilienverkäufe berücksichtigt worden.Die Bilanz von TAG Immobilien habe Licht und Schatten offenbart. Positiv seien insbesondere die Verkaufsergebnisse in Polen zu werten. Der Dividendenverzicht sei zudem bereits bekannt gewesen und der hohe Verlust dürfte nicht überraschen, sondern in fast allen 2023er-Zahlen der Immobilienunternehmen zu finden sein.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: