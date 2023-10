Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (09.10.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Die monatliche Kaltmiete verschlinge laut der jüngsten Analyse des Datendienstleisters 21st Real Estate in vielen Wohnvierteln der sieben größten deutschen Städte mittlerweile mehr als ein Drittel des durchschnittlichen Einkommens. Dennoch wollten die großen Immobilienkonzerne die Mieten weiter nach oben schrauben.Bereits Mitte des Jahres habe Vonovia angekündigt, für rund 12.000 Wohnungen in Berlin die Mieten anzupassen. Nun würden die Konkurrenten nachziehen. So habe auch TAG Immobilien Mieterhöhungen beschlossen. Allerdings dürften diese einen gewissen Rahmen nicht sprengen, denn die Wohnungen von TAG befänden sich in Städten, in denen es Leerstand gebe, habe Finanzchef Martin Thiel gegenüber der Deutschen Presseagentur gesagt.Der Hamburger Wohnimmobilienkonzern konzentriere sich mit seinen zuletzt rund 85.700 Immobilien in Deutschland auf sogenannte B- und C-Standorte - also in weiteren Einzugsgebieten der Metropolen und in mittelgroßen Städten. Der größte Teil der Wohnimmobilien befinde sich in ostdeutschen Städten wie Gera, Leipzig, Chemnitz, Erfurt sowie im Berliner Umfeld.Die höheren Mieten sollten die Bilanzen der deutschen Immo-Werte mittelfristig verbessern und dadurch die Kurse weiter steigen lassen. "Der Aktionär" ziehe Vonovia den beiden MDAX-Werten vor, da das Unternehmen aufgrund seiner Größe weniger spekulativ und die Aktie somit weniger volatil, sei, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Chefredakteur dieser Publikation, Herr Leon Müller, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Vonovia.