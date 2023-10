Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

10,25 EUR +4,36% (31.10.2023, 14:57)



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

10,27 EUR +3,99% (31.10.2023, 15:11)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (31.10.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Julian Weber vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Aktien aus der Immobilien-Branche würden am Dienstag zu den gefragtesten Werten auf dem deutschen Börsenparkett zählen. Vonovia , Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ) und Co würden um die Mittagszeit zwischen drei und acht Prozent zulegen. Ausschlaggebend für die Zugewinne seien schwindende Zinssorgen im Euroraum, hinzu kämen technische Kaufsignale.Positiv würden am Dienstag die Inflationsdaten aus der Eurozone stimmen. Die Jahresinflationsrate sei von 4,3 Prozent im Vormonat auf 2,9 Prozent gefallen, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitgeteilt habe. Analysten hätten mit einem Rückgang gerechnet, zuletzt aber im Schnitt eine etwas höhere Rate erwartet. Auch die viel beachtete Kernrate sei von 4,5 Prozent im Vormonat auf 4,2 Prozent gesunken.Durch die niedriger als erwartet ausgefallene Inflation steige die Hoffnung auf eine lockerere Zinspolitik der EZB, was positiv für die Immo-Konzerne sei. Höhere Zinsen würden bedeuten, dass die Refinanzierungskosten der Unternehmen deutlich steigen würden. Außerdem müssten die zukünftig anfallenden Gewinne stärker diskontiert werden.DER AKTIONÄR sehe bei Vonovia und Aroundtown auf dem jetzigen Niveau noch deutlich Luft nach oben. Auch charttechnisch sehe es gut aus. Die beiden Unternehmen sind TAG, LEG ( ISIN DE000LEG1110 WKN LEG111 ) und Co vorzuziehen, so Julian Weber von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.10.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link