Hintergrund für die Regierungskrise seien die heftigen Reaktionen der Finanzmärkte auf die Ende September ohne Pläne zur Gegenfinanzierung angekündigten Steuersenkungen. Das Pfund sei im Verhältnis zum US-Dollar in den Keller gefahren. Die Bank of England habe mehrmals intervenieren und Staatsanleihen kaufen müssen, um deren Preisverfall aufzuhalten und den Kollaps von Pensionsfonds zu verhindern. Steigende Zinsen für Immobilienkredite verschärften für viele Hausbesitzer die Krise, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.10.2022)



(mit Material von dpa-AFX)



Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

6,30 EUR +9,85% (14.10.2022, 20:26)



XETRA-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

6,21 EUR +8,28% (14.10.2022, 17:41)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (14.10.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Gehe doch: Die tags zuvor gestartete Erholungsrally am deutschen Aktienmarkt habe sich zum Wochenausklang - wenn auch gebremst - fortgesetzt. Der Leitindex DAX habe am Freitag fast 0,7 Prozent auf 12.438 Punkte gewonnen. Damit ergebe sich für das Börsenbarometer letztendlich ein Wochenplus von gut 1,3 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Unternehmen habe am Freitag um 0,5 Prozent auf 22.333 Punkte zugelegt.Laut Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege vom Handelshaus Robomarkets, müsse sich zeigen, ob tags zuvor lediglich die Pessimisten mit ihren Wetten auf fallende Kurse die Nerven verloren hätten, als es für den Aktienmarkt so plötzlich doch nicht weiter abwärts gegangen sei - "oder doch mutige Investoren sich dachten, schlimmer kann es von der Nachrichtenlage nicht mehr kommen". Marktbeobachter Andreas Lipkow habe daran erinnert, dass sich an der konjunkturellen Situation nichts geändert habe und in den USA eine Stagflation drohe - also eine stagnierende Wirtschaft bei hohen Teuerungsraten.Europaweit gefragt gewesen seien am Freitag vor allem Immobilienwerte, denen die Zinswende in diesem Jahr bisher schwer zu schaffen gemacht habe. Nun seien Schnäppchenjäger auf den Plan getreten, die bei gesunkenen Bewertungsniveaus Kurschancen gesehen hätten.Die Aktie von TAG Immobilien sei als Top-Wert im MDAX um gut 8 Prozent gestiegen. Vonovia habe mit plus 6,5 Prozent an der DAX-Spitze gestanden. Für die Anteilscheine von LEG Immobilien sowie Deutsche Wohnen sei es um rund 6 beziehungsweise mehr als 5 Prozent aufwärts gegangen. Alle drei Titel hätten zuletzt deutlich an Wert verloren.Die Aktie der Deutschen Bank sei um 3 Prozent nach oben geklettert und habe damit das deutliche Kursplus vom Vortag ausgebaut. Die Quartalsberichte einiger US-Großbanken seien bei den Anlegern überwiegend positiv angekommen. Bayer am DAX-Ende mit minus 1,6 Prozent gelegen. Die Leverkusener seien von einem Gericht im US-Bundesstaat Washington zur Zahlung von 275 Millionen US-Dollar verurteilt worden. Geklagt hätten mehrere Personen, die Erkrankungen auf Kontakt mit polychlorierten Biphenylen an einer Schule zurückführen würden.Unter den Nebenwerten habe Nordex fast 4 Prozent gewonnen. Der Windturbinenhersteller habe seine Verkaufspreise im dritten Quartal deutlich erhöhen können. "Die Dinge entwickeln sich in die richtige Richtung", habe Analyst Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler betont. "Wenn nun auch die Profitabilität der Aufträge stimmt, könnten Nordex und die ganze Branche und aus der Krise finden." Turbinenhersteller seien dazu gezwungen gewesen, die Preise wegen höherer Kosten anzuheben. Vor diesem Hintergrund habe der Experte die soliden Auftragseingänge von Nordex als bemerkenswert bezeichnet. Die Produkte genössen hohe Anerkennung im Markt, habe er hinzugefügt.Für den britischen FTSE 100 habe indes nur ein kleines Plus von 0,1 Prozent auf 6.859 Punkte zu Buche gestanden. Die Woche habe er damit knapp 2 Prozent schwächer beendet."Nachdem der Footsie' am Donnerstag ein 20-Monatstief erreicht hatte, sah es so aus, als ob der britische Index die Verluste dieser Woche größtenteils wieder wettmachen könnte", habe Marktexperte Michael Hewson von CMC Markets UK resümiert. Diese Aussicht sei allerdings geschwunden nach der Bestätigung der jüngsten Kehrtwende der britischen Regierung. Die britische Premierministerin Liz Truss habe nach dem Rauswurf ihres Finanzministers erst kürzlich angekündigte Steuersenkungen teilweise wieder zurückgenommen. Die Unternehmensteuer solle nun - wie von der Vorgängerregierung vorgesehen - doch erhöht werden, habe Truss gesagt.Zuvor habe die erst vor gut fünf Wochen ins Amt gekommene konservative Politikerin ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen. Zu seinem Nachfolger habe sie den früheren Außen- und Gesundheitsminister Jeremy Hunt berufen.