Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (19.07.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Eine neue Kaufempfehlung der Deutschen Bank für Vonovia und eine positivere Einschätzung der TAG Immobilien hätten bereits am Dienstag für steigende Kurse bei Immobilienwerten gesorgt. Und auch heute stünden Aktien aus der Branche an der Spitze des Gewinnertableaus. Neben der Stimmung habe sich auch die charttechnische Situation verbessert.Seit den jüngsten Inflationsdaten aus den USA seien Immobilien-Aktien wieder bei Anlegern gefragt. Die Aussicht, dass die Zinsen dies- und jenseits des Atlantiks nur noch maximal einmal erhöht würden, sorge für Zuversicht bei den Investoren und für erhöhte Nachfrage nach den Papieren von Vonovia, TAG Immobilien oder Aroundtown ( ISIN LU1673108939 WKN A2DW8Z ).Thomas Rothäusler von der Deutschen Bank sehe auf dem deutschen Markt für Wohnimmobilien mittlerweile den Boden erreicht. "Wir werden positiver mit Blick auf deutsche Wohnimmobilien", habe der Analyst in einer Sektorstudie geschrieben. In der Folge habe der Experte die Vonovia-Aktie auf "Kaufen" hochgestuft und die TAG Immobilien-Aktie von "Verkaufen" auf "Halten".Immobilien-Aktien stehen urplötzlich wieder im Fokus, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.07.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link