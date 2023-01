Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (18.01.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) unter die Lupe.Neue Signale zur Geldpolitik und Analystenabstufungen hätten am Mittwoch die Immobilienwerte leicht belastet. Der entsprechende europäische Sektor sei am Vormittag mit einem Abschlag von zuletzt 0,6 Prozent der schwächste in der Stoxx-600-Branchenübersicht gewesen. Bei den deutschen Immobilien-Aktien sei es zu Gewinnmitnahmen gekommen.Nachdem die Zinswende der Notenbanken im vergangenen Jahr der Branche zugesetzt habe und den Sektor bis Oktober um fast die Hälfte habe einbrechen lassen, habe er sich anschließend etwas zu erholen begonnen. Diese Erholung gerate nun ins Stocken.Grund dafür seien Aussagen aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB). So habe deren Ratsmitglied, Francois Villeroy de Galhau, jüngste Marktspekulationen über eine mögliche Zinserhöhung um nur noch 0,25 Prozentpunkte im März zurückgewiesen. Es sei noch zu früh, um über die Zinsentscheidung im März zu spekulieren, habe Villeroy de Galhau dem Fernsehsender Bloomberg TV gesagt. Zudem habe der Präsident der französischen Notenbank deutlich gemacht, dass die Hinweise von EZB-Präsidentin Christine Lagarde auf künftige Zinsschritte in einem Umfang von 0,50 Punkten nach wie vor gültig seien.Hinweise zur Zinsentwicklung würden den Immobiliensektor mitunter recht stark bewegen. Zinsen seien ein wichtiges Kriterium für die allgemeine Nachfrage nach Wohnungen und Häusern sowie für die Refinanzierung der Branche. Würden die Zinsen steigen, verteuere dies die Finanzierungen von Immobilien- und Grundstückskäufern. Am Vortag erst habe eine Meldung die Kurse angetrieben. Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe berichtet, die EZB könnte ihr Zinserhöhungstempo im März womöglich verringern. Die Kursgewinne hätten sich allerdings rasch wieder aufgelöst.Die jüngsten News dürften für einen Rücksetzer bei deutschen Immo-Aktien wie Vonovia und TAG-Immobilien sorgen. Jedoch dürfte es sich dabei um eine gesunde Korrektur handeln, nachdem die beiden Werte in den letzten Wochen stark zugelegt hätten."Der Aktionär" bleibt langfristig bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 18.01.2023)mit Material von dpa-AFX