Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (02.02.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ein Kauf.Nach einer kurzen Verschnaufpause in den letzten Tagen habe sich die TAG-Aktie am Donnerstag wieder von ihrer besten Seite gezeigt. Über zehn Prozent stünden die Papiere zeitweise im Plus und würden damit zu den Top-Tagesgewinnern im MDAX gehören. Nun reduziere sogar der erfolgreichste Hedgefonds aller Zeiten seine Short-Positionen.Der amerikanische Hedgefonds Citadel habe im Jahr 2022 einen Gewinn von rund 16 Milliarden Dollar gemeldet. Das sei nominal der höchste Gewinn, den ein Hedgefonds jemals ausgewiesen habe.Citadel habe am Mittwoch mitgeteilt, dass es seine Leerverkaufsposition bei TAG auf 982.738 Aktien beziehungsweise 0,56 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals reduziere. Zuvor habe die Position eine Größe von 9,68 Prozent gehabt. Neben den Zinssenkungsfantasien, die sämtliche Immo-Aktien beflügeln würden, würden diese News weiteres Kurspotenzial liefern.Die Aktie von TAG Immobilien sende weiter bullishe Signale. Dass jetzt auch Citadel seine Short-Position deutlich reduziert habe, sollte die Rally weiter befeuern.Die TAG Immobilien-Aktie ist ein Kauf, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.02.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link