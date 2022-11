Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (21.11.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Unternehmen im Immobiliensektor sowie deren Investoren hätten derzeit nicht viel zu lachen. Das schwierige Marktumfeld mit hoher Inflation, steigende Zinsen und großer Unsicherheit an den Finanzmärkten würden vielen Firmen in der Branche das Leben schwer machen. Drauf müsse nun auch der MDAX-Konzern TAG Immobilien reagieren.TAG Immobilien streiche für das Jahr 2022 die Dividende. Der Grund: Die Inflationsentwicklung sowie stark gestiegene Zinsen hätten sich in Form volatiler Kapitalmärkte und schwer einzuschätzender Investmentmärkte ausgewirkt, habe es in einer am Montag veröffentlichten Mitteilung geheißen. Daher solle durch die Aussetzung der Dividende die Kapital- und Finanzierungsbasis weiter gestärkt werden. Bislang habe TAG Immobilien eine Ausschüttung von 0,81 Euro je Aktie in Aussicht gestellt."In Verbindung mit den für 2023 bereits umgesetzten Refinanzierungsmaßnahmen wird damit die Kapital- und Finanzierungsbasis der Gesellschaft für die kommenden Jahre auf ein nachhaltig stabiles Fundament gestellt", habe Finanzvorstand Martin Thiel erläutert. "Weitere Eigenkapitalmaßnahmen sind, auch angesichts der bereits durchgeführten Bezugsrechtskapitalerhöhung, nicht mehr erforderlich."Sobald sich die Kapital- und Investmentmärkte wieder normalisierten, wolle TAG die Dividendenzahlungen wiederaufnehmen. Eine Entscheidung über einen Vorschlag für die Dividendenzahlung für 2023 werde frühestens zum Ende des nächsten Jahres erfolgen.Belastet von der drohenden Insolvenz des Branchenkollegen Corestate sei die TAG-Aktie am Montag bereits rund fünf Prozent tiefer aus dem Xetra-Handel gegangen. Nach der Meldung über die Aussetzung der Dividende sei es nachbörslich weitere 1,5 Prozent abwärts gegangen.Wegen der enormen Herausforderungen und starken Abwärtstrends hatte "Der Aktionär" zuletzt aber ohnehin von Engagements bei Immo-Aktien abgeraten, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 21.11.2022)Mit Material von dpa-AFX