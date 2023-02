Tradegate-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

8,365 EUR +2,01% (08.02.2023, 10:43)



Xetra-Aktienkurs TAG Immobilien-Aktie:

8,385 EUR +4,16% (08.02.2023, 10:31)



ISIN TAG Immobilien-Aktie:

DE0008303504



WKN TAG Immobilien-Aktie:

830350



Ticker Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TEG



NASDAQ OTC Ticker-Symbol TAG Immobilien-Aktie:

TAGOF



Kurzprofil TAG Immobilien AG:



Die TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ist ein im MDAX gelistetes börsennotiertes Unternehmen mit einer mehr als 125-jährigen Geschichte. Die TAG versteht sich als langfristiger Bestandshalter und bewirtschaftet deutschlandweit über rund 80.000 Wohnungen sowie dazugehörige Gewerbeflächen. Der Fokus liegt auf der Akquisition, der Entwicklung und der langfristigen Vermietung von Wohnimmobilien, vor allem im Norden und Osten Deutschlands. Dort wird attraktiver Wohnraum unter der Wohnmarke TAG Wohnen zu günstigen Preisen angeboten. (08.02.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TAG Immobilien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wohnungskonzerns TAG Immobilien AG (ISIN: DE0008303504, WKN: 830350, Ticker-Symbol: TEG, NASDAQ OTC-Symbol: TAGOF) ein Kauf.Die TAG Immobilien-Aktie sei einer der Senkrechtstarter im Januar gewesen. Die Hoffnung auf eine weniger restriktive Geldpolitik der EZB habe die Anleger wieder Mut fassen lassen. Doch ein Blick auf den Chart bereite ein leicht flaues Magengefühl. Der Grund seien zwei Preisspitzen.Beim MDAX-Konzern könnte sich ein so genanntes Doppel-Top ausbilden, falls die Aktie weiter zur Schwäche neigen sollte. So habe der Titel am 17. Januar und am 2. Februar jeweils bei knapp 9,00 Euro ein Tageshoch markiert, um anschließend wieder um einen Euro oder mehr zu fallen.Entscheidend sei jetzt, dass die Unterstützung bei 8,00 Euro nicht nachhaltig unterschritten werde respektive das Verlaufstief bei 7.70 Euro. Denn dann dürfte die TAG ihren Abwärtstrend fortsetzen und zumindest den GD50 bei 7,00 Euro testen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TAG Immobilien-Aktie: