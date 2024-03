Xetra-Aktienkurs SynBiotic-Aktie:

Kurzprofil SynBiotic SE:



Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59, WKN: A3E5A5, Ticker-Symbol: SBX) ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.



Die SynBiotic SE hat eine klare Strategie die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Genusscannabis - weiter auszubauen. Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit. (25.03.2024/ac/a/nw)



Ab April werde in Deutschland der Besitz und Anbau von Cannabis mit zahlreichen Vorgaben für den Eigenkonsum erlaubt sein. Die SynBiotic-Aktie habe nach der positiven Entscheidung des Bundesrats ihre Kursrally fortgesetzt. Denn das Münchner Unternehmen dürfte von Teillegalisierung SynBiotic profitieren, auch wenn womöglich nicht so stark wie manche Anleger sich das vorstellen könnten. Aber SynBiotic setze auch auf klassische Anwendungen von Cannabis und komme laut dem CEO daher auch mit der Teilöffnung des Marktes zurecht, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 25.03.2024)