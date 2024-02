Börsenplätze SynBiotic-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SynBiotic-Aktie:

14,55 EUR +26,52% (23.02.2024, 12:57)



Xetra-Aktienkurs SynBiotic-Aktie:

13,75 EUR +22,77% (23.02.2024, 12:42)



ISIN SynBiotic-Aktie:

DE000A3E5A59



WKN SynBiotic-Aktie:

A3E5A5



Ticker-Symbol SynBiotic-Aktie:

SBX



Kurzprofil SynBiotic SE:



Die SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59, WKN: A3E5A5, Ticker-Symbol: SBX) ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Hanf- und Cannabis-Sektor und verfolgt eine auf die EU fokussierte Buy & Build Investmentstrategie. Die Unternehmensgruppe umfasst die gesamte Supply Chain vom Anbau über die Produktion bis hin zum Handel - vom Feld ins Regal. Kerngeschäfte des vertikal integrierten Unternehmens sind Forschung & Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Hanf-, CBD und Cannabis-Produkten.



Die SynBiotic SE hat eine klare Strategie die Expansion entlang der Wertschöpfungsketten ihrer Geschäftsbereiche - Hanf und CBD, medizinischem Cannabis sowie Genusscannabis - weiter auszubauen. Weitere Informationen stehen unter http://www.synbiotic.com bereit. (23.02.2024/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SynBiotic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SynBiotic SE (ISIN: DE000A3E5A59, WKN: A3E5A5, Ticker-Symbol: SBX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Werde heute die Legalisierung von Cannabis eingeleitet? Es werde spannend - die neuen Regeln hätten Vorteile für Firmen aber auch Nachteile. Der Hot Stock SynBiotic habe sich innerhalb einer Woche verdoppelt.Im Bundestag werde heute über die Legalisierung von Cannabis abgestimmt. Tagesschau.de fasse zusammen: "Die Gesetzespläne der Ampelkoalition sehen eine Freigabe der Droge mit zahlreichen Regeln vor. Anbau und Besitz bestimmter Mengen für den Eigenkonsum sollen demnach für Volljährige vom 1. April an erlaubt sein."Weiter heiße es: "Erlaubt werden soll für Erwachsene ab 18 Jahren grundsätzlich der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. In der eigenen Wohnung sollen drei lebende Cannabispflanzen legal werden und bis zu 50 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum. Zum 1. Juli sollen außerdem Clubs zum nicht kommerziellen Anbau möglich werden."Im Report 6/2024 sei zu lesen gewesen: Alte Prognosen einer Cannabis-Markt-Vervielfachung? Unrealistisch. "Die Träume der vollständigen Legalisierung haben sich für die Branche nicht erfüllt, wir müssen weiter für den Erfolg arbeiten", erkläre der neue SynBiotic-CEO Daniel Kruse. Gras im Restaurant kaufen, erlaube Lauterbach nicht. Aber: "Wir liefern Hanf als Konsumgut, Futtermittel und führen auch Gespräche mit der Industrie über Hanf für die Bauindustrie - in allen diesen Märkten entsteht eine enorme Nachfrage." Auch die eigenen Lebensmittel-Marken würden gerade wieder gut anziehen. (Analyse vom 23.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link