Börsenplätze Symrise-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

111,60 EUR -1,72% (02.08.2022, 09:43)



XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

110,20 EUR -2,48% (02.08.2022, 09:29)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (02.08.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im verhaltenen Marktumfeld habe die Symrise-Aktie den DAX am Dienstag zunächst angeführt. Der Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen sowie anderer Lebensmittelzusätze habe nach deutlichen Zuwächsen im ersten Halbjahr die Umsatzprognose angehoben. Nach dem Handelsstart habe die Aktie allerdings ins Minus gedreht und müsse den Sprung über das April-Hoch vorerst verschieben.Symrise profitiere insbesondere von einer regen Nachfrage nach Anwendungen für Kosmetika, Feinparfümerie und Heimtiernahrung. Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram rechne laut einer Mitteilung für 2022 nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft deutlich über 7 Prozent. Bisher sei bei dieser Größe, die Übernahmen und Währungseffekte ausklammere, ein Plus von 5 bis 7 Prozent avisiert worden. Im ersten Halbjahr habe der Konzern ein organisches Umsatzplus von gut 10 Prozent erzielt.Inklusive Portfolio- und Währungseffekten seien die Erlöse im Jahresvergleich um 18,5 Prozent auf 2,26 Milliarden Euro gestiegen. Davon seien mit knapp 486 Millionen Euro rund 16 Prozent mehr als Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen hängen geblieben als vor einem Jahr. Damit habe das Unternehmen die durchschnittlichen Markterwartungen übertroffen. Für das Gesamtjahr peile Symrise weiterhin eine operative Gewinnmarge um die 21 Prozent an.Symrise überzeuge mit starken Zahlen und dem neuen Ausblick. Bereits zuletzt habe die Aktie die Turbulenzen am Gesamtmarkt gut verkraftet.Konservative Anleger bleiben weiter an Bord, auch Neueinsteiger können bei einem Kaufsignal auf steigende Kurse setzen, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur Symrise-Aktie. (Analyse vom 02.08.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link