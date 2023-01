XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (26.01.2023/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":

Der Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist 2022 kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.

Dank Übernahmen und höherer Verkaufspreise sei der Umsatz um knapp 28 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro geklettert, wie das Unternehmen auf Basis vorläufiger Resultate mitgeteilt habe. Aus eigener Kraft habe das Plus 11,4 Prozent betragen. Die im Oktober angehobene Prognose sei damit ebenso übertroffen worden wie die Analystenschätzungen. Diese hätten im Schnitt bei 4,58 Mrd. Euro gelegen.

Anleger hätten dennoch das Weite gesucht. Vor allem die Ergebnisentwicklung habe für lange Gesichter gesorgt. Wegen des Kursverfalls bei seiner Beteiligung Swedencare im vergangenen Jahr habe Symrise Wertberichtigungen von 126 Mio. Euro vornehmen müssen. Die EBITDA-Marge sei daher von 21,3 auf 17,2 Prozent gesunken. Eigentlich habe sich Symrise eine Rendite von rund 21 Prozent vorgenommen.

Auch Analysten hätten mit mehr gerechnet (20,9 Prozent). Was Marktbeobachter außerdem gestört habe: Auch ohne die Abschreibung habe Symrise nur eine EBITDA-Marge von 20 Prozent erreicht. Deutsche Bank-Analystin, Virginie Boucher-Ferte, habe daraus gefolgert, dass der Konzern auch steigende Kosten und einen schwächeren Absatz im Bereich Duft und Pflege zu spüren bekommen habe. Charlie Bentley von Jefferies habe überdies gewarnt, dass Swedencare bei Symrise trotz der Abschreibung immer noch mit einem höheren Wert in der Bilanz stehen dürfte, als es der zuletzt stark eingebrochene Aktienkurs der Schweden impliziere.

Dass der Konzern seine langfristigen Wachstums- und Profitabilitätsziele bekräftigte und zudem betonte, für 2022 eine "attraktive Dividendenpolitik beizubehalten", geriet an der Börse daher zur Nebensache, so die Experten vom "ZertifikateJournal" zur Symrise-Aktie. (Ausgabe 3/2023)