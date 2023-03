Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (08.03.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die endgültigen Zahlen und der Ausblick von Symrise kämen am Mittwoch am Markt nicht gut an. Sowohl die Marge als auch die Dividende lägen unter den Erwartungen der Analysten, die zuletzt ohnehin schwache Kursentwicklung des Duft- und Aromenherstellers setze sich damit vorerst fort.Symrise rechne 2023 mit einer Profitabilität am unteren Ende seiner mittelfristigen Zielspanne. Die EBITDA-Marge solle im laufenden Jahr rund 20 Prozent erreichen. Mittelfristig kalkuliere die Unternehmensführung um Heinz-Jürgen Bertram weiterhin mit 20 bis 23 Prozent Marge. Der Umsatz solle dabei bis 2025 weiterhin jährlich im Schnitt um 5 bis 7 Prozent zulegen. Analysten hätten im Mittel für 2023 zuletzt ein Wachstum aus eigener Kraft erwartet - also ohne Übernahmen und Wechselkurseffekte - von gut 5 Prozent sowie eine operative Marge von 20,4 Prozent.Wie bereits bekannt habe Symrise 2022 exklusive einer hohen Wertberichtigung auf eine knapp 30-prozentige Beteiligung am Haustiernahrungsspezialisten Swedencare eine operative Marge von 20,0 Prozent nach 21,3 Prozent im Vorjahr erreicht. Unter dem Strich habe Symrise im vergangenen Jahr 406 Millionen Euro verdient und damit gut 8 Prozent mehr als im Vorjahr. Die Dividende solle um 3 Cent auf 1,05 Euro steigen und damit weniger stark als von Analysten erwartet.Symrise stehe derzeit unter Margendruck. Das Chartbild habe sich eingetrübt und neue Impulse für steigende Kurse fehlen aktuell. Neueinsteiger greifen deshalb zu anderen Werten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.03.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: