Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (05.01.2023/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Symrise: Zeit für neuen Trend - ChartanalyseDas gesamte letzte Jahr bewegte sich der Aktienkurs von Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) nur seitwärts, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Alles ab ca. 112,55 EUR habe der Markt für die Aktie als tendenziell zu teuer empfunden, alles ab ca. 96 EUR als zu günstig. Im letzten Quartal sei zunächst die Unterseite, dann die obere Widerstandszone getestet worden. Hier sei der Kurs zwar nach unten abgeprallt und im Dezember habe die Aktie spürbar an Wert verloren, seit einigen Tagen zeige sich jedoch neues Kaufinteresse. Der Bereich ab 100,90 EUR werde gekauft und das biete einige spekulative Chancen.Nach der Ruhe in den letzten Monaten wäre es in der Symrise-Aktie Zeit für einen neuen Trend. Seit Mitte Oktober zeige sich dabei eine leicht bullische Tendenz innerhalb der großen Range. Dieser Eindruck würde bestätigt werden, wenn die Bullen jetzt den Unterstützungsbereich um 100,90 EUR halten und im Gegenzug direkt einen Anlauf auf die zentralen Widerstandszone bei 112,55-115,65 EUR starten würden. Dann würde auch die Chance steigen, die Range nach oben zu verlassen und weiteres Aufwärtspotenzial freizumachen. Sollten die Käufer jetzt aber weiter schwächeln, wäre mit einem Test von 97 EUR und der dort beginnenden großen Unterstützung zu rechnen. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:104,65 EUR -0,43% (05.01.2023, 08:00)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie105,05 EUR +2,44% (04.01.2023, 17:35)