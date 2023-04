Börsenplätze Symrise-Aktie:



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (26.04.2023/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Seit Wochen kenne die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise nur den Weg nach oben. Auch die Zahlen, die der DAX-Konzern am Mittwoch veröffentlicht habe, kämen in einer ersten Reaktion an der Börse gut an. Der Umsatz habe stärker zugelegt als vom Unternehmen und von den Analysten erwartet.Eine starke Nachfrage nach Zusätzen für Heimtiernahrung, Getränken und Süßspeisen sowie Preiserhöhungen hätten Symrise zum Jahresstart ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Die Erlöse seien im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,8 Prozent auf 1,23 Milliarden Euro gestiegen. Analysten hätten einen Tick weniger auf dem Zettel. Aus eigener Kraft, also Wechselkurseffekte sowie Zu- und Verkäufe von Unternehmensteilen ausgeklammert, habe das Plus 10,6 Prozent betragen. Damit liege das Unternehmen deutlich über seinem bestätigten Jahresziel eines organischen Wachstums um fünf bis sieben Prozent.Zur Gewinnentwicklung werde sich Symrise dann wieder im Zuge der Veröffentlichung der Halbjahreszahlen äußern. Laut Jahresausblick werde 2023 weiterhin eine Gewinnmarge vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von rund 20 Prozent angepeilt. Damit würde knapp das untere Ende der mittelfristigen Zielspanne von 20 bis 23 Prozent erreicht. So bekämen die Niedersachsen - wie die meisten anderen Unternehmen - inflationsbedingt höhere Kosten zu spüren.Analyst Thomas Maul von der DZ BANK habe zudem jüngst darauf hingewiesen, dass es fraglich sei, "inwieweit Symrise die im letzten Jahr durchgesetzten Preiserhöhungen aufrechterhalten kann." Vermehrte Rabattforderungen von Kundenseite würden nicht überraschen.Symrise wachse kräftig. Offen sei aber, wie stark der Margendruck, der im vergangenen Jahr belastet habe, weiter auf die Ergebnisse drücke. Dennoch: Das Chartbild habe sich zuletzt deutlich aufgehellt. Mit den guten Zahlen im Rücken sollte es nun zu einer neuen Attacke auf die obere Begrenzung des Seitwärtskorridors bei rund 115 Euro kommen. (Analyse vom 26.04.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.