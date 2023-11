ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie: SYM999

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie: SY1

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie: SYIEF

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Weiter robuste Nachfrage erwartet, Jahresziele bestätigt - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) sieht sich nach Zuwächsen in den ersten neun Monaten auf Kurs, den Umsatz 2023 organisch um fünf bis sieben Prozent zu steigern, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe."Trotz hoher Inflation und anhaltender Volatilität in unseren Märkten sind wir auch für den Rest des Jahres optimistisch und erwarten eine robuste Nachfrage", habe Vorstandschef Heinz-Jürgen Bertram erklärt. In den ersten neun Monaten hätten die Niedersachsen die Erlöse aus eigener Kraft gesteigert - also auf vergleichbarer Basis und bereinigt um Währungskurse - um 7,4 Prozent auf 3,61 Mrd. Euro. Im dritten Quartal habe das Plus bei 6,4 Prozent gelegen. Die Erwartungen seien damit übertroffen worden.Laut Analyst Edward Hockin von J.P. Morgan habe vor allem die Sparte Scent & Care zu der überraschend guten Entwicklung beigetragen. Besonders stark sei hier erneut das Geschäft mit Feinparfümerie und mit Zusätzen für Kosmetika gewachsen. Positiv hätten Experten zudem gewertet, dass das Geschäft rund um Heimtiernahrung zu Absatzwachstum zurückgekehrt sei. Zur Gewinnentwicklung werde sich Symrise zwar erst wieder zur Vorlage der Jahreszahlen äußern. Das Unternehmen habe allerdings die Prognose bestätigt, wonach die bereinigte EBITDA-Marge bei rund 20 Prozent landen dürfte.An der Börse sei das gut angekommen: Die Aktie habe zulegen können - und sich damit wieder fast zehn Prozent von der wichtigen Unterstützung um 88 Euro nach oben absetzen. (Ausgabe 43/2023)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:97,20 EUR +0,89% (02.11.2023, 10:21)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie96,98 EUR +1,00% (02.11.2023, 10:14)