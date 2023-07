ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Warten auf die Q2-Zahlen - AktienanalyseDer Schweizer Aromen- und Duftstoffkonzern Givaudan hat im ersten Halbjahr Umsatz und Gewinn auch dank Preisanhebungen gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Umsatz sei bereinigt um Wechselkurseinflüsse und Übernahmen um 2,4 Prozent auf 3,54 Mrd. Franken geklettert. Der Nettogewinn habe sich um neun Prozent auf 449 Mio. Franken erhöht. Laut Givaudan hätten alle Produktsegmente und Regionen zum Wachstum beigetragen. Das Ziel, die Verkaufserlöse währungs- und akquisitionsbereinigt um vier bis fünf Prozent zu steigern, sei daher bekräftigt worden.Wie sich der deutsche Konkurrent Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) im zweiten Quartal geschlagen habe, würden Anleger in wenigen Tagen erfahren. Das Unternehmen werde seine Bilanz am 2. August präsentieren. Im ersten Quartal hätten eine starke Nachfrage nach Zusätzen für Heimtiernahrung, Getränken und Süßspeisen sowie Preiserhöhungen ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Die Erlöse seien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 12,8 Prozent auf 1,23 Mrd. Euro geklettert. Aus eigener Kraft habe das Wachstum bei 10,6 Prozent gelegen - und damit deutlich über dem bestätigten Jahresziel eines organischen Wachstums um fünf bis sieben Prozent.Ganz so gut dürfte es im zweiten Quartal wohl nicht mehr gelaufen sein, seien auch Analysten überzeugt. Nachdem etliche Chemieunternehmen schon Quartals-Eckdaten vorgelegt und die Jahresziele gesenkt hätten, sei das negative Überraschungspotenzial für die Zahlen nun allerdings begrenzt, meine Geoff Haire von der Schweizer Großbank UBS. Er habe seine operativen Ergebnisschätzungen (EBITDA) in den vergangenen Wochen bereits reduziert. Von den Unternehmen, die noch keine Daten vorab bekannt gegeben hätten, habe er im Konsumbereich für Symrise optimistische Erwartungen. Seine Empfehlung laute daher unverändert "Buy" mit einem Kursziel von 121 (aktuell: 97,03) Euro. (Ausgabe 29/2023)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:99,40 EUR +2,58% (27.07.2023, 12:00)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie99,32 EUR +2,54% (27.07.2023, 11:47)