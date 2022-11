ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Wachstumsprognose erneut angehoben - AktienanalyseDer Duftstoff- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist im dritten Quartal überraschend kräftig gewachsen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Beflügelt von guten Geschäften mit Zusätzen für Heimtiernahrung und für Kosmetika sei der Umsatz in den Monaten Juli bis September um 26,4% auf 1,233 Mrd. Euro geklettert. Aus eigener Kraft habe das Unternehmen die Einnahmen um 13,6 Prozent gesteigert. Die Erwartungen seien damit deutlich übertroffen worden. Analysten hätten im Schnitt lediglich mit einem organischen Wachstum von 10,9 Prozent gerechnet."In einem weiterhin anspruchsvollen und volatilen Marktumfeld ist es uns erneut gelungen, unseren Wachstumskurs fortzusetzen", so Vorstandschef Heinz Jürgen Bertram. Nach neun Monaten komme der Konzern damit auf ein organisches Plus von 11,3 Prozent. Angesichts der guten Entwicklung habe Symrise erneut den Ausblick für das Gesamtjahr erhöht und rechne nun mit einem Umsatzwachstum aus eigener Kraft von mehr als zehn Prozent. Im Sommer sei der Konzern noch von deutlich mehr als sieben Prozent ausgegangen, zu Jahresbeginn von fünf bis sieben Prozent. Das Ziel für die operative Umsatzrendite (EBITDA-Marge) sei unverändert bei rund 21 Prozent geblieben.Die Neuigkeiten seien am Parkett gut angekommen. Die Aktie habe nach Zahlenvorlage zulegen und den Abstand zur wichtigen 95er Euro-Marke, die infolge enttäuschender Zahlen von Konkurrent Givaudan touchiert worden sei, auf knapp sechs Prozent ausbauen können. (Ausgabe 43/2022)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:100,50 EUR -1,18% (03.11.2022, 11:33)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie100,75 EUR -1,56% (03.11.2022, 11:20)