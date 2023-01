Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Symrise habe am Freitagabend seine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Trotz des starken Umsatzwachstums von 28 Prozent sei der gering im Vergleich zum Vorjahr gefallen. Die Aktie des Duftstoffherstellers falle im nachbörslichen Handel über zwei Prozent und negiere damit ihr Plus aus den bisherigen Handelstagen des neuen Jahres.Eine Wertberichtigung auf eine Beteiligung in Schweden habe 2022 am Gewinn von Symrise gezehrt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sei im vergangenen Jahr um gut zwei Prozent auf 795,4 Millionen Euro gefallen, wie der Hersteller von Duftstoffen und Aromen am Freitag nach Börsenschluss auf Basis vorläufiger Resultate mitgeteilt habe. So habe der DAX -Konzern 126 Millionen Euro auf die knapp 30-prozentige Beteiligung am Heimtiernahrungsspezialisten Swedencare abgeschrieben. Symrise habe im Zuge der Eckdaten betont, für 2022 eine "attraktive Dividendenpolitik beizubehalten". Die Aktien seien nachbörslich unter Druck geraten.Die Symrise-Papiere seien auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,3 Prozent auf 102,55 Euro gefallen. Damit sei das Miniplus des noch jungen Börsenjahres fast dahin. Zum Vergleich: Der DAX liege aktuell knapp acht Prozent im Plus.Trotz der Wertberichtigung auf die schwedische Beteiligung blicke Symrise weiterhin zuversichtlich auf Swedencare ( ISIN SE0015988167 WKN A3CPSQ ), einen Anbieter von Nahrungsergänzungsmitteln etwa für die Zahnpflege und Gelenke. Das Wachstum der Schweden habe im vergangenen Jahr teilweise unter weniger Aufträgen großer Kunden gelitten, da diese erst einmal ihre hohen Lagerbestände abgebaut hätten. Der Swedencare-Aktienkurs sei daher 2022 um mehr als 80 Prozent eingebrochen. Allerdings: Von Ende 2016 bis Ende 2021 sei er auch um 2.800 Prozent nach oben geschnellt.Grundsätzlich blicke Symrise-Chef, Heinz-Jürgen Bertram, laut Mitteilung denn auch weiterhin zuversichtlich auf Swedencare. Er sehe im Markt für Heimtiernahrung insgesamt weiter ein großes Wachstumspotenzial.Ohne die Wertberichtigung ergebe sich für Symrise 2022 ein operatives Ergebnis von 921,6 Millionen Euro. Das seien gut 13 Prozent mehr als 2021, aber weniger als Analysten im Mittel auf dem Zettel gehabt hätten.So sei operative die Gewinnmarge - ohne die Wertberichtigung - auf 20 Prozent von 21,3 Prozent im Jahr 2021 gefallen. Aktuell bekämen viele Unternehmen die Folgen hoher Rohstoffpreise zu spüren. Sie könnten höhere Kosten nur bedingt oder mit Verzögerung auf die Kunden umlegen. Das belaste die Margen.Der Umsatz von Symrise habe sich 2022 indes besser entwickelt als erwartet. Er sei auf 4,6 Milliarden Euro gestiegen, nach 3,8 Milliarden Euro im Vorjahr. Das sei ein Plus von fast 28 Prozent. Aus eigener Kraft - also Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert, habe das Plus 11,4 Prozent betragen. Details zur Geschäftsentwicklung werde es dann am 8. März bei der Veröffentlichung der vollständigen Zahlen geben.Mittelfristig wolle das Unternehmen weiterhin schneller als der relevante Markt wachsen. Der Umsatz solle pro Jahr im Schnitt um fünf bis sieben Prozent zulegen. Die operative Gewinnmarge solle zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 im Korridor von 20 bis 23 liegen.Das Wachstum bei Symrise sei gut, doch der schrumpfende Gewinn gebe zu denken. Symrise steht derzeit nicht auf der Empfehlungsliste des "Aktionär", so Michael Diertl von "Der Aktionär" zur Symrise-Aktie. (Analyse vom 20.01.2023)