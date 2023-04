XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Am Mittwoch lege der DAX-Konzern Zahlen vor. Als eher defensiver Wert sei die Aktie des Duftstoffe- und Geschmacksstoffe-Herstellers in den vergangenen Tagen sehr gefragt gewesen, die 100-Euro-Marke sei überwunden worden.Symrise rechne 2023 mit einer Profitabilität am unteren Ende der mittelfristigen Zielspanne. So dürften höhere Rohstoffkosten abermals Spuren im Ergebnis hinterlassen. Die EBITDA-Marge dürfte demnach rund 20% erreichen, mittelfristig plane das Management wieder mit 20 bis 23%.Bereits 2022 habe der Holzmindener Konzern einen Anstieg von Rohstoff-, Logistik- und Energiekosten zu spüren bekommen. Ein großer Teil der Kostensteigerungen sei auf die Kunden umgelegt worden, habe Symrise-Chef Heinz-Jürgen Bertram im März gesagt. Ein wenig Arbeit gebe es hier aber noch.Der Margendruck habe Symrise 2022 belastet. Doch zuletzt habe sich das Chartbild aufgehellt. Würden die Zahlen am Mittwoch stimmen, könnte es zu einer neuen Attacke auf die obere Begrenzung des Seitwärtskorridors bei rund 115 Euro kommen, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.04.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Symrise.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:108,35 EUR +0,42% (24.04.2023, 12:21)