ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (10.03.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Symrise: Kaufinteresse bleibt aus - ChartanalyseSo langsam aber sicher wird es gefährlich für Anleger in der Symrise-Aktie (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Das Unternehmen habe am Mittwoch Zahlen für das abgelaufene Quartal vorgelegt, die im ersten Impuls negativ aufgenommen worden seien. Intraday sei es jedoch ab ca. 92 EUR zu Käufen gekommen und so habe ein mittelfristig bärisches Signal noch verhindert werden können. Immerhin befinde sich die Aktie schon seit über einem Jahr in einer großen Range, wobei der entscheidende Unterstützungsbereich bei 95-92 EUR zuletzt vermehrt unter Druck geraten sei.Die aktuelle Entwicklung in der Symrise-Aktie gebe zu denken. Trotz großem Support bleibe überzeugendes Kaufinteresse aus. Stattdessen habe es auch gestern wieder Verkäufe gegeben und die Aktie habe zeitweise unterhalb ihrer Supportzone um 94,50 EUR notiert. Momentan bestehe die Gefahr, die große Range nach unten zu verlassen. Dabei könnten die Kurse mittelfristig bis in den tiefen 80er Bereich nachgeben. Um ein solches Abrutschen zu verhindern, sollte es möglichst schnell zu neuen Käufen und Kursen oberhalb von 95,70 bis gut 97 EUR kommen. Die Aktie hätte dann zumindest die Chance auf eine temporäre Erholung. (Analyse vom 10.03.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:95,02 EUR +0,55% (10.03.2023, 09:05)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie95,18 EUR -1,00% (09.03.2023, 17:35)