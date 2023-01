ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (24.01.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Hiobsbotschaft mit den Margen sei gefundenes Fressen für diejenigen gewesen, die auf weiter fallende Kurse gesetzt hätten. Es habe aber durchaus eine Gegenbewegung eingesetzt, denn nachdem die Aktie drei Tage in Folge stark gefallen sei, könne man einen Fuß in die Tür stellen. Mittelfristig werde hier relativ wenig passieren, weil Symrise ein solides Unternehmen sei. Es wird nur eine Frage der Zeit sein, bis man hier aus dem Loch mal wieder herausfindet, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Symrise-Aktie. (Analyse vom 24.01.2023)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:98,70 EUR -0,60% (24.01.2023, 11:41)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie98,88 EUR -0,16% (24.01.2023, 11:24)