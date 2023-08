XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie

92,68 EUR +1,98% (24.08.2023, 11:41)



ISIN Symrise-Aktie:

DE000SYM9999



WKN Symrise-Aktie:

SYM999



Ticker-Symbol Symrise-Aktie:

SY1



NASDAQ OTC-Symbol Symrise-Aktie:

SYIEF



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (24.08.2023/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Aromen- und Duftstoffherstellers Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, Nasdaq OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Die Erholung bei der Symrise-Aktie sei in vollem Gange. Frische Impulse liefere am heutigen Donnerstag eine überraschend deutliche Hochstufung von Morgan Stanley. Analystin Lisa De Neve habe nicht nur das Kursziel für Symrise von 97 auf 109 Euro erhöht. Sie habe die Symrtise-Aktie sogar gleich um zwei Stufen von "underweight" auf "overweight" hochgestuft.In der Studie habe die Expertin Optimismus hinsichtlich der Konsumgüterbranche versprüht, die derzeit noch unter hohen Lagerbeständen leide. Diese - für Hersteller von Duft- und Geschmacksstoffen so wichtige Kundengruppe - sollte die Bestände laut De Neve jedoch bald abgebaut haben. Vor diesem Hintergrund setze die Analystin auf langfristig gut aufgestellte Unternehmen wie Symrise. Der Holzmindener Konzern stehe im Vergleich zur Konkurrenz im Bereich Heimtiernahrung und aufgrund einer anziehenden Profitabilität perspektivisch besser da.Die Symrise-Aktie setze ihre am vergangenen Freitag begonnene Erholungsbewegung mit frischem Elan fort. Anleger sollten aber nicht vergessen, dass die Aktie im laufenden Jahr noch keine berauschende Kursentwicklung hingelegt habe und zu den größten Verlierern im DAX gehöre. Ein nächstes Kaufsignal werde erst generiert, wenn der Kurs nachhaltig über den GD50 bei 94,12 Euro klettere, so Sarina Rosenbusch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.08.2023)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:92,74 EUR +1,53% (24.08.2023, 11:48)