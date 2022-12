Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:

Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



www.symrise.com (12.12.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Symrise sei zum Wochenstart die beste DAX-Aktie des Tages. Gegen Mittag notiere der Titel 2,7 Prozent im Plus bei 107,90 Euro. Eine Fusion der Enzymspezialisten Novozymes (ISIN: DK0060336014, WKN: A1JP9Y) und Chr. Hansen (ISIN: DK0060227585, WKN: A1CZWD) habe am Montag Fantasie in die Branche der Hersteller von Lebensmittelzusätzen gebracht.Die Aktien von Chr. Hansen seien zum Wochenstart um 36 Prozent nach oben geschnellt. So sollten die Aktionäre von Chr. Hansen für jedes Papier im Streubesitz 1,5326 neue B-Aktien von Novozymes erhalten, was laut Unternehmensangaben einen Aufschlag von 49 Prozent zum Hansen-Schlusskurs vom Freitag impliziere. Damit ergebe sich eine Bewertung von 660,55 Dänischen Kronen (88,80 Euro) je Hansen-Aktie, habe es weiter geheißen.Analysten der Credit Suisse würden den Deal, der ihnen zufolge schon seit Jahren immer mal wieder diskutiert worden sei, positiv für Chr. Hansen werten. Das gelte auch mit Blick auf die Branchenkonsolidierung. Jedoch sei der Preis, den Novozymes zahle, recht hoch. Novozymes-Papiere seien am Montag um fast neun Prozent gefallen.Die Symrise-Aktie ringe nun mit der 21-Tage-Linie, die bei 108,68 Euro verlaufe. Ein Sprung darüber würde ein neues positives Signal für das Papier bedeuten. Zuletzt habe der Titel im Zuge der jüngsten Konsolidierung die 200-Tage-Linie erfolgreich verteidigen können.Engagierte Anleger bleiben bei der Symrise-Aktie weiter an Bord, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Die nächste große Hürde, die es zu überwinden gelte, warte in Form des Aprilhochs 2022 bei 115,65 Euro. (Analyse vom 12.12.2022)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Symrise-Aktie: