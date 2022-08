Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 3,8 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2021 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Symrise-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Duft- und Geschmackstoffespezialisten Symrise AG (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) unter die Lupe.Der DAX-Konzern präsentiere morgen seine Q2-Zahlen. Symrise dürfte dank gut gefüllter Restaurants, der Erholung des Reiseverkehrs und dem anhaltenden Haustier-Boom starke Geschäfte gemacht haben. Die deutlich gestiegenen Kosten für Rohstoffe und Energie dürfte Symrise zudem erfolgreich an die Kunden weiterreichen.Angesichts sich immer weiter eintrübender Konjunkturaussichten würden sich die Blicke vor allem aber auch auf die Jahresprognosen richten. Im laufenden Jahr wolle Symrise aus eigener Kraft um fünf bis sieben Prozent wachsen. Dabei seien Übernahmen und Wechselkurseffekte ausgeklammert, die beide beim nominalen Wachstum zusätzlichen Rückenwind liefern würden. In Q1 habe der Konzern ein organisches Umsatzplus von 8,3 Prozent erreicht, nominal seien es sogar 14,9 Prozent gewesen.Als EBITDA sollten 2022 rund 21 Prozent hängen bleiben, trotz des Gegenwinds durch steigende Rohstoffpreise. Mittelfristig peile Symrise bis zum Ablauf des Geschäftsjahres 2025 eine operative Gewinnmarge von 20 bis 23 Prozent an.Zum Vergleich: 2021 sei der Umsatz im Jahresvergleich um 8,7 Prozent auf knapp 3,83 Mrd. Euro gestiegen. Dabei habe das Wachstum aus eigener Kraft 9,6 Prozent betragen. Anders als 2022 hätten Wechselkurseffekte da noch auf den nominalen Wert gedrückt. 2022 nun schwächle der Euro aber deutlich. Beim EBITDA seien 2021 mit 814 Mio. Euro 21,3 Prozent des Umsatzes hängen geblieben.Die operative Gewinnmarge sollte sich demnach auf 20,8 Prozent belaufen, was absolut einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen von 462,7 Mio. Euro in den ersten sechs Monaten des Jahres entspreche, nach knapp 420 Mio. vor einem Jahr.Die Symrise-Aktie habe die Turbulenzen am Gesamtmarkt gut verkraftet. Auch das Geschäft laufe weiter rund.Konservative Anleger sind mit der Symrise-Aktie weiter gut beraten und bleiben auch vor den Zahlen an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.08.2022)(mit Material von dpa-AFX)