Kurzprofil Symrise AG:



Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.



Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. EUR im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten.



Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise - always inspiring more...



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Symrise: Chartbild weiter eingetrübt - AktienanalyseDer Duft- und Aromenhersteller Symrise (ISIN: DE000SYM9999, WKN: SYM999, Ticker-Symbol: SY1, NASDAQ OTC-Symbol: SYIEF) will nach dem Renditerückgang im vergangenen Jahr wieder zur alten Ertragskraft zurückkehren, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Als Ziel für 2023 sei eine EBITDA-Marge von rund 20 Prozent ausgegeben worden - bei einem organischen Umsatzwachstum zwischen fünf und sieben Prozent. 2022 habe das Unternehmen wegen des Kursverfalls bei seiner Beteiligung Swedencare Wertberichtigungen in Höhe von 126 Mio. Euro vornehmen müssen. Die operative Umsatzrendite habe deshalb bei 17,2 (Vorjahr: 21,3) Prozent gelegen statt wie anvisiert bei rund 21 Prozent.An der Börse habe Symrise damit nicht punkten können: Mit seiner Profitabilitätsprognose liege Symrise lediglich am unteren Ende seiner mittelfristigen Zielspanne, die bis 2025 einen Wert zwischen 20 und 23 Prozent vorsehe. Auch Analysten hätten mit mehr gerechnet. Für Unsicherheit habe zudem die Meldung gesorgt, wonach die EU-Kommission in der Branche ein Wettbewerbsverfahren gestartet habe. Namen seien zwar nicht genannt worden. Symrise habe aber bestätigt, von der Behörde im Zusammenhang mit Untersuchungen zu möglichen Preisabsprachen kontaktiert worden zu sein.Mit den Kursverlusten, mit denen die jüngsten Nachrichten quittiert worden seien, hat sich das technische Bild stark eingetrübt. Denn nachdem jeder Abwärtsschub in den vergangenen Jahren spätestens im Bereich um 96 Euro aufgefangen wurde, ist nun auch dieses Niveau unterschritten worden, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2023)Börsenplätze Symrise-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Symrise-Aktie:96,32 EUR +2,51% (16.03.2023, 15:49)XETRA-Aktienkurs Symrise-Aktie96,06 EUR +2,91% (16.03.2023, 15:36)