Die Swiss Re Gruppe (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Exchange-Symbol: SREN, NASDAQ OTC-Symbol: SSREF) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Rückversicherung, Versicherung und anderen versicherungsbasierten Formen des Risikotransfers mit dem Ziel, die Welt widerstandsfähiger zu machen. Sie antizipiert und steuert Risiken - von Naturkatastrophen bis zum Klimawandel, von alternden Bevölkerungen bis zur Cyber-Kriminalität. Ziel der Swiss Re Gruppe ist es, der Gesellschaft zu helfen, erfolgreich zu sein und Fortschritte zu machen, indem sie für ihre Kunden neue Möglichkeiten und Lösungen entwickelt. Die Swiss Re Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, wo sie 1863 gegründet wurde. (16.02.2024/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Herrmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Exchange-Symbol: SREN, NASDAQ OTC-Symbol: SSREF) unter die Lupe.Am 27. Februar werde Munich Re (ISINDE0008430026/ WKN 843002) die 2023er-Zahlen vorlegen. Während sich die Anleger von Munich Re noch etwas gedulden müssten, habe der Schweizer Wettbewerber Swiss Re bereits heute seine Zahlen für das Geschäftsjahr veröffentlicht. Geringere Großschäden und höhere Preise hätten den zweitgrößten Rückversicherer der Welt demnach wieder zurück in die Spur gebracht. Hannover Rück, die Nummer 3 der Welt, habe ebenfalls bereits seine Zahlen für 2023 geliefert.Unter dem Strich habe Swiss Re einen Gewinn von 3,2 Mrd. US-Dollar verbucht. Analysten hätten im Schnitt zwar sogar mit etwas mehr gerechnet, insgesamt habe sich das Plus damit im Vergleich zum Vorjahr aber fast versiebenfacht. Im Vorjahr sei der Gewinn aufgrund teurer Schäden durch Naturkatastrophen wie Hurrikan "Ian" eingebrochen.Bei den Rückversicherern stehe traditionell auch die Dividende besonders im Blickpunkt. Auch hier habe Swiss Re positive Nachrichten im Gepäck. Die Dividende solle von 6,40 auf 6,80 Dollar/Aktie steigen.Swiss Re habe ordentliche Zahlen geliefert. Die Aktie reagiere zum Handelsstart zwar mit leichten Abgaben, sei in den Tagen davor aber auch schon gut gelaufen. DER AKTIONÄR favorisiert den Marktführer Munich Re. Er überzeugt durch eine noch höhere Stabilität als die Schweizer und bei der Dividende dürfte es 2024 ebenfalls wieder nach oben gehen, so Michael Herrmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Swiss Re-Aktie: