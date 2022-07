ISIN Swiss Re-Aktie:

CH0126881561



WKN Swiss Re-Aktie:

A1H81M



Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SR9



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SREN



Nasdaq Other OTC Ticker-Symbol Swiss Re-Aktie:

SSREF



Kurzprofil Swiss Re AG:



Der börsennotierte Schweizer Rückversicherer Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) wurde 1863 gegründet und ist heute mit 50 Gruppengesellschaften und Vertretungen in mehr als 20 Ländern tätig.



Swiss Re ist ein breit diversifizierter, globaler Rückversicherer und bietet Finanzdienstleistungsprodukte an, die den Kunden das Eingehen von Risiken ermöglichen. Die traditionellen Rückversicherungsprodukte werden durch versicherungsbasierte Corporate-Finance-Lösungen und -Dienstleistungen für ein umfassendes Risikomanagement ergänzt.



Der Konzern Swiss Re gliedert sich in drei Geschäftsbereiche: Reinsurance (Versicherungen), Corporate Solutions (Lösungen für Unternehmen) und Admin Re (Lösungen für Regierungen/Institutionen). Swiss Re in München betreut die Märkte Deutschland und Österreich, die nordischen und baltischen Länder sowie Zentral- und Osteuropa. Außerdem bietet Swiss Re mit der Servicegesellschaft AssTech versicherungsnahe Dienstleistungen im Risikomanagement.



Rund 11.000 Menschen sind weltweit für Swiss Re tätig. Der internationale Hauptsitz ist in Zürich. In München sind rund 450 Mitarbeiter beschäftigt. (29.07.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Swiss Re-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Schweizer Rückversicherers Swiss Re AG (ISIN: CH0126881561, WKN: A1H81M, Ticker-Symbol: SR9, SIX Swiss Ex: SREN, Nasdaq OTC-Symbol: SSREF) unter die Lupe.Der Schweizer Rückversicherer habe zwar im ersten Halbjahr die Nettoprämieneinnahmen gesteigert, der Gewinn sei aber deutlich geringer ausgefallen als im Vorjahreszeitraum. Dennoch habe der Rivale von Munich Re und Hannover Rück die Schätzungen der Analysten übertroffen.Nach einem herben Verlust im ersten Quartal habe der Schweizer Konkurrent nach den ersten sechs Monaten unter dem Strich einen Gewinn von 157 Mio. USD verbucht. Damit habe das Unternehmen etwas besser abgeschnitten als von Analysten im Schnitt erwartet, sei jedoch weit hinter dem Gewinn von gut 1 Mrd. Dollar aus dem ersten Halbjahr 2021 zurückgeblieben.Der Ukraine-Krieg, Naturkatastrophen und die Corona-Pandemie hätten der Swiss Re zum Jahresstart rote Zahlen eingebrockt. Aufs erste Halbjahr gesehen habe die Schaden- und Unfallsparte immer noch 1 Mrd. USD weniger als im Vorjahreszeitraum verdient. In der Lebens- und Krankenrückversicherung sei der Swiss Re knapp die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen, nachdem die vielen Corona-Toten in einigen Ländern ein Jahr zuvor und im ersten Jahresviertel noch rote Zahlen hinterlassen hätten. Unterdessen habe der Konzern seine Nettoprämieneinnahmen um 2% auf 21,2 Mrd. USD gesteigert, so Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Munich Re.Börsenplätze Swiss Re-Aktie:LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:73,40 EUR -0,68% (29.07.2022, 09:24)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Swiss Re-Aktie:71,40 CHF -0,36% (29.07.2022, 09:10)